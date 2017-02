Les vents violents causent plusieurs dégâts

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Les puissantes rafales de vent qui ont soufflé, dimanche et lundi, sur la wilaya de Béjaïa ont causé plusieurs dégâts, nécessitant 112 interventions des différentes unités de la protection civile, a-t-on appris de la cellule de communication de la PC. Deux personnes ont été blessées et transférées vers des structures de santé. Il s'agit d'une femme de 45 ans, atteinte à la tête par un panneau publicitaire qui s’est détaché, à proximité de la gare routière Les Quatre Chemins, dans la ville de Béjaïa. Un ouvrier de 56 ans, travaillant sur un chantier de construction à Oued Ghir, a, lui aussi, été blessé à la tête par un panneau en bois qui s’est détaché d’un chalet. Par ailleurs, les éléments de la protection civile sont intervenus suite à la chute de 13 arbres dans les localités de Béjaïa, Boukhlifa, Timezrit, El Kseur et Akbou. L'un des arbres est tombé sur deux véhicules légers en stationnement, deux sur la voie ferrée au niveau d’Ibachiren, dans la commune d'Oued Ghir, et d’autres à El Kseur. Les violentes rafales de vents ont aussi fait tomber 3 câbles électriques dans les communes de Béjaïa et d’El Kseur, ainsi qu'un poteau d’éclairage public à Akbou.

B. S.