Sit-in de protestation des travailleurs de la santé

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

La fédération de la santé de la wilaya de Béjaïa appelle l’ensemble des travailleurs du secteur à rejoindre le sit-in de protestation prévu, aujourd’hui à 10h, devant le siège de la wilaya. D’après ladite fédération, le but de cette action de protestation est d’attirer l’attention du nouveau wali sur la situation qui prévaut au niveau du secteur. Il est rappelé notamment «le mutisme et le désengagement du ministère de la Santé quant à la nomination d’un directeur de wilaya de la santé et de la population et le mépris affiché dans le traitement du problème de l’EHS d’Il Maten», dont le personnel, faut-il le rappeler, est en grève illimitée depuis le 18 janvier dernier. Au niveau de cette structure spécialisée, c’est un conflit opposant le personnel à son ancien directeur qui a été à l’origine de la contestation des travailleurs. Face à ce conflit, l’ancien directeur avait déposé plainte à l’encontre de l’un de ses subalternes et deux syndicalistes. Pour soutenir leurs collègues et demander le départ définitif de ce directeur, relevé puis réintégré à un autre poste, les travailleurs ont recouru à la grève. Dès lors, la direction de la santé et de la population est restée sans titulaire depuis plusieurs mois et c’est l’ancien sous-directeur des activités sanitaires, docteur Hamici en l’occurrence, qui y assure l’intérim. L’ex-directeur, M. Hamoumou, qui a remplacé M. Benbouzid, premier responsable du secteur pendant cinq années, n’aura, finalement, tenu qu’un an et demi avant de jeter l’éponge suite à la pression exercée par l’ex-wali Zitouni. Les travailleurs du secteur attendent soit la titularisation de l’intérimaire ou la nomination d’un nouveau responsable.

A Gana