Cinq personnes asphyxiées sauvées

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Cinq personnes, dont un enfant, asphyxiées par le monoxyde de carbone ont pu être sauvées grâce à l’intervention des éléments de la protection civile, avant-hier, au lotissement Amrani dans la commune de Ouadhias. Ainsi, la catastrophe a pu être évitée et les victimes, qui ont été évacuées vers l’EPSP de Ouadhias, s’en sont sorties avec quelques difficultés respiratoires et des maux de tête, a indiqué la protection civile dans un communiqué. Par ailleurs, toujours dans la même journée d’avant-hier, des dégâts matériels ont été enregistrés suite au déclenchement d’un incendie dans un appartement, situé au 3ème étage d’un immeuble au centre-ville d’Aït Yahia Moussa, a indiqué le même communiqué. Quelques couvertures, des meubles, des murs du salon et de la cuisine ont été léchés par les flammes, a précisé la protection civile. Les causes de cet incendie demeurent «indéterminées», selon la même source.

K. H.