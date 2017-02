Les raisons d’un renvoi

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Prévu pour le vendredi 3 février dernier, le conseil fédéral du FFS à Bouira a été finalement reporté au samedi 11 février prochain.

La décision a été tranchée par le secrétariat national du parti, en raison du non-renouvèlement de trois sections du FFS au niveau des communes d’El-Esnam, Bechloul et Ahnif. C’est du moins ce que nous a affirmé, hier, une source proche au vieux parti de l’opposition. Selon notre source, c’est le premier secrétaire du parti, Abdelmalek Bouchafa, qui a annoncé cette décision à l’issue du conseil national extraordinaire tenu vendredi dernier à Alger. Interrogé sur les raisons de ce retard, notre source précise que c’est en raison «de la défaillance et du manque de coordination entre les membres de la commission provisoire chargée de la préparation du congrès et l’ancien coordinateur fédéral». Pour rappel, la date butoir de la tenue du congrès fédéral pour l’élection des nouvelles instances de la fédération du parti doit être fixée lors du conseil fédéral. Dans le même sillage, notre source précise que la commission des élections du parti a été déjà installée et Djamel Bahloul, membre du secrétariat national, a été élu représentant de la wilaya de Bouira dans cette commission. Une instance composée des quatre membres du présidium, des premiers secrétaires fédéraux de toutes les wilayas et d’autres cadres du parti. Cette commission est chargée de la réception et de l’étude des dossiers de candidatures à l’échelle nationale et aussi de la confection des listes électorales, en collaboration avec les fédérations du parti, en prévision des élections législatives du 4 mai prochain.

O. K.