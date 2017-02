Plusieurs accidents à cause de travaux sans signalisation

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Plusieurs personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, lundi soir aux environs de 20h sur la RN12, à la sortie Est de la commune de Tadmaït, a-t-on appris de sources locales. Selon des témoignages, l’accident s’est produit au lieudit Elouz, où deux voitures légères ont dérapé. Ces dérapages ont causé des blessures à plus de 6 personnes, a indiqué la même source. À l’origine de cette situation, l’entreprise chargée de l’aménagement et du revêtement de ce tronçon routier menant vers Tizi-Ouzou n’a pas installé des panneaux de signalisation indiquant les travaux. «Une entreprise a entamé les décapages sur la voie menant vers Tizi-Ouzou pour rénover ce chemin dégradé, mais elle n’a pas mis les panneaux d’indication de travaux. Les deux automobilistes ont été soudainement déstabilisés et ils n’ont pas pu contrôler leurs véhicules qui ont fini dans un petit ravin», regrette un habitant de la région. Ce qui a aggravé l’état des choses c’est la défaillance de l’éclairage public couvrant ces endroits. D’ailleurs, plusieurs dizaines de personnes ont vite procédé à la fermeture de la RN12 pour exprimer leur colère et interpeller les pouvoirs publics à intervenir en vue de limiter les dégâts et de trouver une solution rapide à cette lamentable situation. Interpellés, les éléments de la protection civile sont rapidement intervenus pour évacuer les blessés vers la polyclinique de Draâ Ben Khedda et le CHU de Tizi-Ouzou. De leur côté, les éléments de la gendarmerie de la brigade de Tadmaït ont été dépêchés sur les lieux pour constater de près les dégâts et les causes de ce drame, a-t-on appris. À signaler que durant cette même journée de lundi, plusieurs autres véhicules ont dérapé sur ce même chemin. Par ailleurs, un autre véhicule a dérapé, hier matin, et a causé des blessures graves à deux personnes. Fort heureusement, aucun décès n’a été enregistré.

Rachid A.