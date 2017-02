Un accord a été conclu avec la tutelle

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Les travailleurs grévistes de l’INHT ont décidé de rompre le débrayage et reprendre le travail aujourd’hui. La décision a été prise suite à la rencontre tenue entre la section syndicale UGTA et une délégation dépêchée du ministère du Tourisme à cet effet. En effet, hier après-midi, un accord a été conclu entre le représentant des travailleurs, le secrétaire général de la section syndicale M. Si Taieb Ali en l’occurrence, les deux délégués du ministère du Tourisme, la directrice générale de la formation, Mme Moumen, et l’inspecteur principal, M. Cheloufi. «La tutelle a rompu le silence et a ouvert les voix du dialogue. Les membres de la délégation se sont engagés à prendre en charge les revendications des travailleurs», a indiqué, satisfait, M. Taieb à sa sortie de la réunion. «Ils vont prendre en considération nos revendications, notamment celle concernant une commission d’enquête sur les opérations hors budget», a-t-il ajouté. Dorénavant, «ces opérations vont se dérouler dan la transparence, en mettant en place des paramètres pour la répartition et en présence d’un représentant syndical», dira le SG de la section syndicale de l’INHT, en expliquant que pour remédier concrètement au problème, le ministère a décidé de prendre en charge les travailleurs «lésés». Dans un autre sillage et concernant «le cesser des harcèlements et l’entrave à l’action syndicale», les deux délégués du ministère ont promis que «tout rentrera dans l’ordre et que l’action syndicale sera garantie à tous sans nuisance», expliqua M. Taieb. De son côté, le chargé de l’organique dans la même section syndicale a exprimé «la satisfaction des travailleurs», toutefois avec une réserve émise sur un seul point qui n’a pas été tranché lors de la réunion. Il s’agit de la «prise de mesures de sanctions contre les responsables de détournement de l’argent des travailleurs». Sur ce point, les deux responsables au ministère de Tourisme n’ont pas tranché lors de la réunion avec les syndicalistes. À cet effet, ces derniers accordent un délai de 15 jours à la tutelle pour constater concrètement le résultat de l’entrevue et des promesses tenues par la tutelle, faute de quoi, menacera-t-il, «on va reprendre la protestation». Pour rappel, une trentaine de travailleurs avaient décidé de mener une grève de trois jours qui a commencé avant-hier. Ils avaient, en outre, observé, la même journée, un sit-in de protestation devant le portail de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme et une plate-forme de revendications a été remise à la direction. Il est à noter, par ailleurs, que le directeur par intérim de l’établissement ainsi que les deux responsables du ministère ont refusé de communiquer ou de donner une quelconque explication sur le sujet. Ils ont estimé «ne rien avoir à dire».

Kamela Haddoum.