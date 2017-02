Baisse de plus de 21%

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

Selon le Centre national de l’informatique et des statistiques des douanes (CNIS), la facture d’importation des céréales a baissé de plus de 21%, durant l’année écoulée. «Le coût d'importation des céréales a chuté à 2,71 milliards de dollars (mds USD) en 2016 contre 3,43 mds USD en 2015, soit un recul de l'ordre de 720 millions de dollars (-21,02%)», a rapporté hier l’APS. La baisse de la facture d'importation des céréales est justifiée davantage par le recul de leurs cours sur les marchés mondiaux que par la baisse des quantités importées. En effet, le prix moyen à l'importation par l'Algérie du blé dur a reculé à 306 dollars/tonne sur les 10 premiers mois de 2016 contre 452 dollars/tonnes sur la même période de 2015, en baisse de 32,3%. Concernant la facture d'importation des blés (tendre et dur), qui a représenté plus de 65% des importations des céréales en 2016, elle est passée à 1,79 mds USD, contre 2,39 mds USD (-25,3%) pour des quantités ayant atteint 8,22 Mt contre 8,5 Mt (-3,3%). «La facture d'importation du blé tendre a reculé à 1,24 mds USD contre 1,61 mds USD (-23,05%) pour des quantités passées à 6,43 Mt contre 6,74 Mt (-4,6%), et celle du de blé dur a reculé à 549,5 millions USD contre 783,5 millions usd (-29,87%) malgré une légère hausse des volumes importés à 1,79 Mt contre 1,76 Mt (+1,8%)», a précisé le Cnis. S’agissant du maïs, les importations se sont chiffrées à 768,62 millions USD contre 872,3 millions USD (-11,9%), pour une quantité de 4,11 Mt contre 4,41 Mt (-6,8%). Quant à l'orge, l'Algérie en a importé pour 153,46 millions USD, contre 165,96 millions USD (-7,5%), avec une quantité qui a, par contre, augmenté en passant à 879.214 tonnes contre 756.142 tonnes (+16,3%). En effet, le Cnis a fait savoir que les quantités importées en céréale «ont connu une légère baisse en s'établissant à 13,22 millions de tonnes (Mt) contre 13,68 Mt, en diminution de seulement 3,3%».

Samira Saïdj