Un arsenal de guerre récupéré et huit casemates démolies

Des zones sensibles de Blida, Boumerdès et Jijel ont été encore, avant-hier, le théâtre d'opérations militaires fructueuses. Au niveau de la première région citée, les brigades spéciales de l'ANP et de la BMPJ ont, à la suite de la fouille d'une maison abandonnée, saisi précisément quatre pistolets mitrailleurs, dont deux de type Berreta, quatre grenades, onze chargeurs, une quantité de munitions, des explosifs et des outils de détonation. Cette action militaire est d'autant plus importante qu'elle s'est produite, selon les observateurs, dans cette partie de la Mitidja, ayant connu une accalmie depuis plusieurs années. Mais l'on peut logiquement soutenir que les militaires viennent de déjouer, là, d'éventuelles attaques terroristes, en découvrant ce lot d'armes dans ladite habitation désertée. En réalité, toute intervention des forces combinées de sécurité s'assigne, tout au moins, l’objectif de contrecarrer les desseins du ''restant'' des groupes islamistes irréductibles. La destruction de leurs casemates, s’inscrivant dans le cadre de leur harcèlement constant, est une victoire virtuelle contre eux. Comme ce fut le cas, encore, dimanche dernier, à l’Est de Boumerdès, dans les monts d'El Ardja et d’Oued Larbaâ, relevant de Cap Djinet, où pas moins de cinq nouvelles tanières de l'ex-Gspc ont été démolies. Le même jour, trois autres casemates ont été détruites par d’autres sections de l'ANP aux alentours de Jijel. Suite au ratissage de ces deux zones, les forces combinées de sécurité ont récupéré une quantité de vivres et de literies, après démolition systématique desdites tanières pour empêcher les terroristes d'y retourner. Ce fut le prolongement d'une autre opération militaire similaire enclenchée, la veille, près de Béjaïa, toujours dans la Kabylie maritime, où deux casemates ont été démolies. Le service de presse du ministère de la Défense nationale a confirmé, hier, ces nouvelles interventions réussies, par le biais de ce communiqué: «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert, le 6 janvier 2017, dans une maison inhabitée à Blida /1ère RM, un lot d'armes et de munitions comprenant deux pistolets mitrailleurs, deux pistolets mitrailleurs de type Berreta, quatre grenades, onze chargeurs, une quantité de munitions, des explosifs et des outils de détonation. Tandis que d'autres détachements ont détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage à Boumerdès et Jijel huit casemates pour terroristes, contenant une quantité de vivres et des effets de couchage.

Salim Haddou