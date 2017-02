37 541 postes de travail créés en 2016

Par DDK | Il ya 17 minutes | 15 lecture(s)

Le nombre de postes de travail créés dans la wilaya de Béjaïa durant l'exercice 2016, à travers les divers dispositifs étatiques d'aide à la création d'emploi, s'élève à 37 541 postes, selon un bilan communiqué, hier, par la direction de wilaya de l'emploi. Parmi ces postes créés, 13 922 seulement sont permanents, alors que plus de 60 %, soit 23 619, sont temporaires, a-t-on précisé. La majorité des postes d'emploi permanents, 9 717 postes, ont été créés suivant la formule classique. Le secteur du commerce arrive en première position dans la création de postes réguliers, avec 8 206 postes, suivi de l'ANEM (697 placements d'emploi). En outre, le budget local a permis le recrutement de 646 salariés, contre 131 travailleurs embauchés dans le cadre de la fonction publique. Le secteur de l'agriculture a recruté, quant à lui, 37 nouveaux fonctionnaires permanents, selon le même bilan. Par ailleurs, les dispositifs étatiques d'aides à la création de l'emploi, à savoir l'ANSEJ, CNAC et l'ANGEM, ont réussi à créer, durant l'année 2016, pas moins de 2 509 postes de travail permanents, a indiqué la même source. Concernant le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, il a permis le placement de 1 696 individus dans des postes permanents à travers des contrats de travail aidé (CTA). En ce qui concerne les postes de travail temporaires, la majorité des postes ont été générés par l'ANEM avec 19 292 placements. Le secteur de l'agriculture vient en deuxième position comme pourvoyeur de postes de travail temporaires avec 1355 postes créés. Les dispositifs CID, CIP et CFI, dont l'indemnité octroyée aux travailleurs est jugée précaire, ont permis le recrutement de 1 690 individus. Ce qu'il y a lieu de noter dans ce bilan de la direction de wilaya de l'emploi, c’est que tous les postes générés par les dispositifs de création des micro-entreprises (ANSEJ, CNAC et ANGEM) sont des postes permanents.

B. S.