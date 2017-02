Baisse des accidents de circulation

Par DDK | Il ya 18 minutes | 16 lecture(s)

Un mort et 37 blessés, tel est le bilan des 35 accidents de circulation enregistrés, à travers la wilaya de Béjaïa, durant le mois de janvier écoulé, apprend-on auprès des services de la police. Bien que le nombre soit nettement inférieur à celui de l’an passé à la même période, le non-respect du code de la route reste la principale cause de la survenue de ces accidents. Comme le soulignent les services de la police, les campagnes de sensibilisation ont porté leurs fruits en contribuant à la diminution du nombre d’accidents. Nous apprenons en outre, que tout au long du premier mois de l’année, il a été procédé au contrôle de 12 027 véhicules. 1 467 personnes parmi les conducteurs ont commis des infractions au code de la route et ont été verbalisées. 31 véhicules ont été mis en fourrière alors que 667 chauffeurs se sont vu retirer leurs permis. Par ailleurs, 1 640 amendes ont été infligées pour diverses infractions.

A.Gana