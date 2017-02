Un jeune dealer arrêté

Par DDK | Il ya 18 minutes | 14 lecture(s)

Un jeune de 21 ans a été, récemment, arrêté par les éléments de la brigade de Gendarmerie nationale de Tidjelabine pour vente et consommation de drogue. Cette action a été enclenchée suite à l'exploitation des renseignements sur cet individu qui revendait son produit nocif aux jeunes des deux sexes dans cette contrée. Repéré au cours de cette semaine dans un quartier du chef-lieu communal de l'ex-Belle Fontaine, le suspect prit aussitôt la fuite à bord de son véhicule de type DFSK. Les gendarmes sont parvenus à l'arrêter à la périphérie du chef-lieu de la wilaya, au terme d'une course poursuite qui avait duré jusqu'à une heure tardive. Le mis en cause était en possession d'une quantité de 250g de kif traité et d'un cutter. Après avoir signé, au niveau du siège de la brigade locale de la gendarmerie, un procès verbal reconnaissant son délit, il a été présenté, hier, devant le magistrat instructeur près le tribunal de la circonscription, pour examiner son affaire. Cette opération s'ajoute à celle du début de cette semaine à Khemis El Khechna, où deux autres dealers ont été arrêtés dans des circonstances presque identiques.

Salim Haddou