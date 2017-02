Benghebrit se penche sur la violence

Par DDK | Il ya 18 minutes | 15 lecture(s)

La ministre de l'éducation nationale, Nouria Benghabrit, a annoncé la mise sur pied d’un groupe de travail interministériel chargé d’analyser le phénomène de la violence en milieu scolaire.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la violence en milieu scolaire, la première responsable du secteur a procédé à l’installation d’un groupe de travail interministériel chargé de présenter des propositions opérationnelles et des mesures préventives afin de prendre en charge ce phénomène. Selon elle, l’installation de cette commission est venue suite à la demande des partenaires sociaux et des associations des parents d’élèves qui ont appelé à la protection des élèves contre ce phénomène, et ce, suite aux cas de décès survenus dans certains établissements scolaires et qui se sont élevés à trois en deux mois. De ce fait, la ministre de tutelle a réitéré la détermination de son département à prendre en charge, «de façon globale et permanente», ce phénomène qui prend des proportions alarmantes, et ce, à travers une série de procédures pédagogiques et organisationnelles. «Le ministère est soucieux de lutter contre la violence en milieu scolaire de façon globale et permanente à travers une série de mesures pédagogiques, organisationnelles et institutionnelles», a-t-elle souligné. Mme Nouria Benghabrit a estimé aussi que la prévention et la lutte contre la violence en milieu scolaire constitue l’une des priorités de son département ministériel. La ministre a indiqué que le phénomène de la violence en milieu scolaire a pris des dimensions alarmantes, ce qui influe négativement sur le climat en milieu scolaires. Parmi les mesures initiées par le ministère depuis deux ans pour lutter contre ce fléau, la première responsable du secteur de l'éducation a cité en particulier «les contenus éducatifs basés sur la notion de citoyenneté, de civisme et des droits de l'enfant». Pour ce qui est en outre des mesures à caractère institutionnel, la ministre a cité la mise en place d'une commission intersectorielle (ministère de l'éducation - DGSN) en vue "d'élaborer une convention portant mise en place d'un plan de lutte contre le phénomène de la violence en milieu scolaire et des dangers du monde virtuel", ainsi que d’un groupe de travail avec les partenaires sociaux installé en 2015.

L.O.CH