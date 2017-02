Bouira se prépare

Par DDK | Il ya 17 minutes | 16 lecture(s)

Le collectif des étudiants bénévoles Talabat El-Khair de l’université Akli Mohand-Oulhadj de Bouira, en collaboration avec l’association Tighri n Yelmezyen de la commune de Taghzout, prépare, pour le mois d’avril prochain, la tenue de la première édition du «Séminaire national des jeunes bénévoles», au niveau du camp des jeunes scouts à Bouira. Cette manifestation regroupera les représentants des associations et collectifs des jeunes bénévoles de 35 wilayas. Selon M. Abbas Ibrahim, l’un des initiateurs de cette manifestation, il s’agit d’une première initiative nationale visant essentiellement à donner une forme d’organisation au travail du bénévolat. «Le travail du bénévolat se démocratise en quelque sorte à travers l’ensemble des wilayas du pays. Partout, des jeunes bénévoles se constituent en groupes, associations ou collectifs pour travailler et rendre le sourire aux citoyens pauvres, malades ou nécessiteux. Nous avons pensé, alors, à donner un cadre réglementé à ce travail de bienfaisance, pour l’améliorer et surtout canaliser notre énergie et perfectionner nos actions», affirme notre interlocuteur. Pour sa part, M. Oumrane Hakim, président de l’association Tighri n Yelmezyen fera savoir que des ateliers de formation et des conférences seront programmés lors de ce séminaire. «Actuellement, nous sommes en train de confectionner le programme de cette rencontre. Nous avons prévu des conférences, des ateliers et des mini-stages de formation pour les participants, qui seront assurés et encadrés par des activistes et des universitaires spécialisés dans le travail de bénévolat», dira notre interlocuteur. Selon ce dernier, l’objectif premier tracé est la création d’un cadre national pour regrouper l’ensemble des jeunes bénévoles afin de fédérer leurs énergies. «On prévoit la création d’un réseau national qui regroupera tous les groupes de jeunes bénévoles, pour permettre une meilleure coordination et un meilleur effet», fera-t-il savoir. M. Oumrane dira, aussi, qu’une demande d’autorisation et un avant-projet sera présenté, dès la semaine, prochaine aux services de la wilaya. «Nous nous sommes déjà entretenus avec le président de l’APW, qui nous a donné son accord pour un parrainage. Nous allons, aussi, demander le soutien de la wilaya, et tenter de trouver des entreprises pour le sponsoring de l’évènement», a-t-il affirmé.

O. K.