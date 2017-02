Des villageois ferment la mairie et la daïra

Par DDK | Il ya 18 minutes | 23 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs des villages Ighil Bouchene et Tikobaïne et les habitants des deux villages Ihdikaouène et Tiaounine ont procédé, hier, à la fermeture des sièges de l’APC et de la daïra d’Ouaguenoun, à une trentaine de kilomètres au Nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ils exigeaient l’amélioration de leur cadre de vie, notamment la prise en charge des axes routiers menant des différents villages vers le chef-lieu communal, dont l’état est des plus dégradés. L’autre point soulevé par les protestataires, c’est le problème de la pénurie d’eau potable auquel font face les habitants des deux villages Ihdikaouène et Tiaounine. Ils réclament également la prise en charge du réseau électrique, défectueux et ne répondant plus à la demande toujours croissante. Les coupures électriques sont légion, ont dénoncé les villageois protestataires. A signaler par ailleurs que les transporteurs de voyageurs entre Ighil Bouchène et Tikobaïne ont organisé, avant-hier, un arrêt de travail, pour dénoncer l’état des routes menant de leurs villages vers le chef-lieu communal.

Nadia Rahab