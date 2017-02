L’école primaire Gougui Rachid saccagée

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Des enseignants et leurs élèves de l’école primaire Gougui Rachid de Bouira ont eu une très mauvaise surprise, mercredi matin dernier, en découvrant leur école complètement saccagée. En effet, cet établissement, sise au Nord du centre-ville de la wilaya de Bouira, non loin de la RN5 a fait l’objet d’actes de vandalisme qui ont ébranlé plus d’un. Cette école fréquentée par une centaine d’enfants, a reçu la visite de vandales qui sont entrés par effraction mercredi dernier. Ainsi, les malfaiteurs ont endommagé les tableaux, cassé des dizaines de chaises et détruit les armoires où étaient rangés différents documents. Les portes et des murs ont également été détériorés. En tout, les dommages sont évalués à plusieurs dizaines de millions de centimes. Toujours dans la journée de mercredi, les officiers de la police alertés par le personnel de ladite école se sont déplacés pour établir un rapport et ouvrir une enquête pour identifier les auteurs de cet acte de vandalisme. Le nettoyage et les réparations ont pris toute la journée du mercredi et les écoliers n’ont repris les cours que jeudi et ce, malgré le manque de commodités.

Aziz.C