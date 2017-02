Près de 34 millions DA d’évasion fiscale

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Un chiffre d’affaires colossal, de l’ordre de 33 472 004,86 DA, a été dissimulé par des commerçants et opérateurs économiques exerçant dans la wilaya de Béjaïa, durant l’exercice 2016, selon le bilan annuel de la direction de wilaya du commerce.

Ce manque à gagner induit par l’évasion fiscale dans les transactions commerciales porte un coup dur à l’économie locale. La non-facturation des transactions commerciales, l’utilisation de faux registres du commerce et la prolifération des marchés informels sont, entre autres, les causes de cette perte fiscale. Le même bilan fait état de 171 044,02 DA de profits illicites générés par des marchands fraudeurs en pratiquant la rétention de produits non déclarés et la hausse des prix. Au total, durant l’an 2016, les services de la Direction du commerce de la wilaya de Béjaïa ont réalisé 16 913 interventions sur les 18 270 opérateurs programmés. A l'issue de ces opérations, 5 160 infractions ont été constatées et ont donné lieu à la rédaction de 4 853 procès-verbaux, a-t-on appris de la même source. Les infractions recensées ont trait, entre autres, au manque d’hygiène, défaut de facturation, vente de produits impropres à la consommation et défaut d’étiquetage. Par ailleurs, plusieurs produits d’une valeur globale de 286 447 804,00 DA ont été saisis par les agents de la direction de la concurrence et des prix (DCP), dans le cadre du contrôle de la qualité et de la lutte contre la fraude, selon le même bilan. En outre, ces mêmes agents ont effectué, durant l’année 2016, pas moins de 861 prélèvements d’échantillons sur divers produits. Les actions de contrôle engagées ont touché, indique-t-on, tous les niveaux de la mise à la consommation des produits. Cela signifie que le contrôle commence de la production, en passant par la distribution gros et détail, jusqu’aux services. Concernant les sanctions infligées aux commerçants fautifs, la DCP a fait 258 propositions de fermeture de locaux commerciaux et 51 cessations d’activités commerciales. En outre, le montant des amendes de transactions payées par les opérateurs économiques et perçues par le trésor s’élève à 32 399 964,60 DA.

Boualem Slimani