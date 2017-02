Mme Saliha Cherbi nouvelle directrice

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Après trois ans de vacance, la direction de la maison de la culture Ali Zaâmoum vient d’être confiée à une nouvelle responsable, Mme Saliha Cherbi. Nommée à ce poste par décret ministériel le 25 juin, elle n’a pu toutefois prendre effectivement ses fonctions qu’en fin de semaine dernière. Animée du désir de voir les choses changer au niveau de cet établissement, cette native de Tizi-Ouzou compte aussi bien sur sa longue expérience acquise dans la même structure culturelle que sur sa passion de la culture pour réussir. «Beaucoup de choses vont changer. D’abord, je vais élargir notre champ d’action en créant de nouveaux ateliers et en impulsant un nouvel élan à ceux qui existent déjà. Je souhaite également associer à nos activités les autres structures, comme la bibliothèque principale, le théâtre régional, le mouvement associatif et enfin les artistes, les poètes, les acteurs et comédiens. La culture, pour rayonner, a besoin des différents acteurs qui agissent et interagissent de manière coordonnée et efficace dans ce domaine. Mon objectif consistera à encourager, coordonner et soutenir l’élan vital, l’élan créateur nécessaire au développement des arts et de la production littéraire. Pour notre bibliothèque, mon approche est plus simple encore. Il s’agira de provoquer un véritable engouement pour la lecture en ouvrant largement nos portes à tous, notamment aux élèves et étudiants qui seront le fer de lance d’une nouvelle stratégie», déclare-t-elle. Se considérant comme faisant partie de la famille des artistes, la directrice de la culture est intimement persuadée d’apporter un nouveau souffle à ce secteur. «C’est mon objectif et mon vœu le plus cher», a-t-elle martelé. «Je me considère comme appartenant, moi-même, à la famille des artistes. J’ai la culture ancrée dans mes veines».

Aziz Bey