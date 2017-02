La wilaya débloque 110 millions de DA

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

La wilaya de Bouira vient de débloquer un montant de 110 millions de dinars pour la relance des travaux de réalisation de la polyclinique de la commune d’Ath-Leqsar, sise au Sud-est de Bouira. Inscrit en 2011, ce projet tant attendu par les citoyens de cette localité a été gelé en 2016 alors que le taux d’avancement des travaux avait atteint les 70%, et ce, suite à un arrêt des travaux qui a duré plus de cinq années. L’information du dégel de ce projet a été confirmée, avant-hier jeudi, par la cellule de communication de la wilaya, qui avance aussi que le wali de Bouira «a donné des instructions fermes aux services de la direction de la santé pour la prise en charge du projet, surtout, le respect des délais de réalisation». Pour rappel, lors de sa visite dans cette localité, le wali Mouloud Cherifi a été interpelé par les citoyens pour la relance de ce projet, surtout que cette commune souffre d’un manque accru des moyens et des structures de santé. M. Cherifi qui a rassuré la population, s’est engagé à y remédier, chose faite, puisque le dégel de ce projet a été enfin autorisé par le ministre de la Santé, M. Abdelmalek Boudiaf. Une bonne nouvelle, donc, pour les citoyens de cette commune ainsi que pour la municipalité voisine d’Ath-Rached qui ne disposent actuellement que de trois petites salles de soins, mal équipées et qui souffrent d’un manque de personnel médical.

O. K.