Pénurie de médicaments dans les hôpitaux

Par DDK | Il ya 41 minutes | 64 lecture(s)

Alors que le ministre de la Santé estime que l’Algérie pourrait passer à l’exportation des médicaments, le syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP) parle, quant à lui, d’une grave pénurie de médicaments.

Le manque toucherait aussi les produits pharmaceutiques au niveau des établissements hospitaliers. Le président de cette entité syndicale, Dr Lyes Merabet, a brandi une liste de médicaments et produits pharmaceutiques qui sont en rupture dans les établissements hospitaliers. «Nous ne pouvons pas accepter le fait que le ministre de la Santé déclare que l’Algérie pourrait passer à l’exportation des médicaments, alors qu’en réalité nous constatons un manque flagrant de médicaments essentiels», a indiqué, hier, Dr Lyes Merabet, lors d’une conférence de presse tenue au niveau de son siège national à Alger. Le président du SNPSP a parlé notamment d’une grande tension sur les vaccins, tels que le HPV pédiatrique, l’antipolio, l’anti-rougeoleux, ainsi que d’une pénurie de seringues 2,5ml pour les vaccins. La même source a cité également plusieurs médicaments tels que l’anti-inflammatoire Dexamethasone et l’anti-inflammatoire solumedrol utilisés dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques. Des médicaments prescrits pour les douleurs, comme le Spasfon injectable, manquent également dans les établissements de santé publique. Dr Merabet a aussi parlé de l’absence de Betadine solution, de vitamine D, des masques à oxygène, des sondes gastriques adultes et pédiatriques, de pansements pour plaies des diabétiques, de gants d’examen et des clichés pour radio numérisés. Par ailleurs, ce syndicat a exprimé son soutien absolu à toutes les actions et démarches des étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire qui sont en grève dans certaines universités. Dans ce cadre, Dr Lyes Merabet a fait savoir qu’il y a des spécialités qui ne sont pas accessibles à tous les étudiants algériens, à l’image de l’ophtalmologie, l’ORL et la radiologie alors qu’il y a une demande. Le syndicat a dénoncé, par ailleurs, le retard enregistré dans la prise en charge de sa plate-forme de revendications restée en suspens au niveau du ministère de tutelle et contenue dans le PV de réunion de conciliation du 4 mai 2015. Le SNPSP dénonce aussi l’immense retard enregistré dans le dossier de l’alignement des chirurgiens dentistes et des pharmaciens par l’application des démarches relatives à la mise en place de la classification des docteurs en médecine dentaire et en pharmacie dans la grille des salaires de la Fonction publique, ainsi que dans l’élaboration et le lancement des programmes de formation en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur. Le SNPSP a dénoncé son exclusion des comités ministériels nationaux. «Il faut que le SNPSP soit partie prenante comme un partenaire social dans toutes les commissions nationales». Le syndicat a en outre demandé à ce que les résultats de l’enquête judiciaire sur le vaccin pentavalent, qui a causé le décès de 4 nourrissons, soient rendus publics. Et le président du SNPSP n’a pas écarté l’éventualité de la reprise de la protesta pour exiger la prise en charge de sa plate-forme de revendications.

L.O.Challal