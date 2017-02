La police multiplie les opérations coups de poing

Par DDK | Il ya 40 minutes | 70 lecture(s)

Les différents services de la sûreté de la wilaya de Tizi-Ouzou, durant le mois de janvier dernier, ont eu à traiter plusieurs affaires.

Dans le registre de la police judicaire, au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (Coups et blessures volontaires, menaces et injures…), les services de la Police Judiciaire ont traité 130 affaires, mettant en cause 178 personnes, dont 20 femmes et 10 mineurs. Quarante-huit ont été présentées au parquet. Quatre d’entre elles ont été placées en détention préventive, quarante-deux ont été citées à comparaître, deux ont été laissées en liberté provisoire. Quatre-vingt-dix-sept dossiers judiciaires ont été, par ailleurs, transmis au parquet. En outre, concernant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (Atteinte aux biens, vols simples et dégradations), 30 affaires ont été traitées par les mêmes services et dans lesquelles 38 personnes ont été mises en cause parmi lesquelles figurent deux femmes et un ressortissant étranger. Par conséquent, douze ont été présentées au parquet, trois autres ont été mises en détention préventive et neuf ont été citées à comparaître. Vingt-deux dossiers judiciaires ont été transmis au Parquet. Dans un autre volet relatif aux infractions à la législation, au trafic de stupéfiants et substances psychotropes, les services de la police judicaire ont traité huit affaires, impliquant vingt-quatre personnes dont un mineur. Vingt-deux d’entre elles ont été présentées au Parquet, parmi lesquelles dix-neuf ont été mises en détention préventive, deux ont été citées à comparaître, une a été mise sous contrôle judiciaire et un dossier judiciaire a été transmis au Parquet. S’agissant des crimes et délits contre la chose publique (Ivresse publique et manifeste, conduite en état d’ivresse, outrage à corps constitués), ces mêmes services ont traité quarante-deux affaires impliquant cent douze personnes dont une femme, un mineur et vingt-et-un ressortissants étrangers. Quarante-deux ont été présentées au Parquet, huit ont été placées en détention préventive, sept ont été citées à comparaitre. Quant à vingt-cinq d’entre elles, elles ont été laissées en liberté provisoire, deux autres, en revanche, ont été mises sous contrôle judiciaire. Vingt dossiers judiciaires ont été transmis au Parquet. Dans le registre d’atteintes aux bonnes mœurs, quatre affaires ont été traitées, six personnes ont été mises en cause, toutes présentées devant Parquet où quatre d’entre elles ont été placées en détention préventive, une a été citée à comparaître et une a été mise sous contrôle judiciaire. Sur le volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont traité quatre affaires, impliquant sept personnes, une a été présentée au parquet et citée à comparaître, et trois autres dossiers judiciaires ont été transmis au Parquet. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, deux cent quatre vingt et onze opérations coup de poing ont été initiées durant la période indiquée, ciblant trois cent treize points (Quartiers sensibles, lieux publics, cafés maures, marchés, gare routière et chantiers de construction). Deux mille quatre cent vingt-neuf personnes, parmi lesquelles figurent sept femmes, trois mineurs et douze ressortissants étrangers ont été contrôlées lors de ces opérations. Quarante-six d’entre elles ont été présentées au Parquet pour divers délits, notamment pour détention de stupéfiants et psychotropes pour deux d’entre elles. Ces diverses opérations se sont soldées par la mise en détention préventive de douze personnes. Vingt autres ont été citées à comparaître et deux mises sous contrôle judiciaire. S’agissant des douze autres, elles ont été mises à la disposition d’autres services, indique-t-on. En matière de sécurité publique, le service de la sécurité judicaire a indiqué qu’au cours du mois passé, trente et un accidents de la circulation ont été enregistrés et trente-trois personnes ont été blessées. En outre, vingt-cinq mises en fourrière ont été prononcées, en plus de mille cent trente et une contraventions dressées. Concernant les permis de conduire pour la période présentée, quatre cent dix ont été retirés. Pour les opérations de contrôle et d’intervention effectuées pour la même période, elles sont au nombre de quatre cent quarante deux. En outre, dans le cadre de la sensibilisation des usagers de la route, trois mille deux cent quatre-vingt-trois usagers sont approchés. De son côté, dans le cadre du suivi et gestion des commerces réglementés, la police générale a procédé à l’exécution de neuf arrêtés de fermetures (débits de boissons alcoolisées différentes catégories), ainsi, que soixante deux contrôles et suivis (débits de boissons) et quatre propositions de fermeture de débits de boissons différentes catégories). En outre, ils ont exécuté trente-huit arrêtés de fermeture tous commerces confondus et effectué cinquante contrôles et suivis de divers commerces.

Synthèse de Kamela Haddoum.