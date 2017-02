La DGSN sensibilise les écoliers

Par DDK | Il ya 40 minutes | 48 lecture(s)

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a organisé, durant le mois de janvier passé et au début du mois en cours, plusieurs campagnes de sensibilisation sur les dangers des accidents de la route, au profit des écoliers et ce, au niveau national. Face à la prolifération du phénomène du terrorisme routier qui ne cesse d’engendrer quotidiennement plusieurs morts et blessés, les services de la DGSN tentent de résoudre cette problématique à travers l’intensification du travail de sensibilisation. En effet, les mêmes services de sécurité ont organisé plusieurs campagnes de sensibilisation à travers plusieurs établissements scolaires au niveau national, en coordination avec les directions de l’éducation, l’association nationale de la prévention routière, les scouts musulmans algériens et les anciens scouts musulmans algériens. À travers ces campagnes de sensibilisation, les cadres de la DGSN ont abordé, au profit de quelque 2 800 élèves, plusieurs points liés «aux initiatives prises par la direction nationale de la sûreté nationale pour diminuer un tant soit peu les drames routiers et surtout pour faire prendre conscience sur la nécessité absolue de respecter le code de la route», lit-on dans le communiqué rendu public par la cellule de communication de la DGSN. Cette dernière a également organisé plusieurs expositions sur les moyens techniques utilisés dans la lutte contre les accidents de la circulation routière. «Cette initiative qui a trouvé écho auprès des écoliers et le personnel de l’éducation nationale se poursuivra tout au long de l’année scolaire en cours», a fait savoir le même document. Par ailleurs, selon l’expert de la prévention routière, Mohamed El Azouni, 34% des victimes de la circulation routière sont des jeunes et 5% sont des enfants. «34% de ces victimes des accidents de la route sont des jeunes dont l’âge ne dépasse pas les 30 ans. L’excès de vitesse et le non-respect du code de la route sont à l’origine de ces drames», a-t-il dit.

Samira Saïdj