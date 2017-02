Les étudiants reprennent les cours

Par DDK | Il ya 40 minutes | 46 lecture(s)

La situation semble plus au moins se calmer ces dernières heures à l’université Mohand Oulhadj de Bouira. Pour rappel l’établissement a été fortement secoué ces derniers temps avec plusieurs débrayages enclenchés dans divers départements. La tendance serait donc dit-on à l’apaisement ces dernières heures, du moins au sein de certaines spécialité. En effet, après plus de trois semaines de grève, les étudiants en génie biomédical et en télécommunication de la faculté des sciences et sciences appliquées, de l’université de Bouira, ont repris les cours hier, c’est du moins ce qu’a affirmé, M. Arbaoui Ahcen, doyen de ladite faculté. Selon ce dernier, l’assemblée générale, tenue jeudi dernier en présence des étudiants et des responsables de cette faculté, a eu le résultat escompté, surtout que la direction générale de la fonction publique avait clarifié à travers un communiqué que les diplômes accordés aux étudiants sont «effectivement reconnus par l’ensemble des départements publics, et leurs titulaires peuvent postuler pour plusieurs emplois». A noter, cependant, que les étudiants en génie électrotechnique ont, pour leur part, maintenu leur grève et n’ont pas rejoint les cours hier. Ces derniers ont jugé que «la note de la fonction publique n’est pas rassurante».

O. K.