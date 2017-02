Installation de la permanence de la commission de surveillance des élections

Par DDK | Il ya 40 minutes | 47 lecture(s)

La permanence de la wilaya de Bouira de la haute instance indépendante de surveillance des élections a été installée hier, au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au niveau du siège de la wilaya et ce, en présence d’un membre de la haute instance et des représentants de la wilaya. Mme Yalaoui Dalila a été installée comme coordinatrice en tête de la permanence composée de neuf membres, notamment deux élus, deux anciens moudjahidine et cinq juges. Pour rappel, cette haute instance, composée de 410 membres, a pour mission de surveiller les élections législatives du 04 mai prochain. M. Abdelouahab Derbal a été nommé par le Président de la République à la tête de cette commission.

