C’est la reprise au département de Tamazight

Par DDK | Il ya 30 minutes | 25 lecture(s)

Les étudiants du département de langue et culture amazighes ont finalement repris les études, hier, après un mouvement de grève qui a duré deux jours. En effet et selon les syndicalistes du comité autonome du département (CDLCA), la reprise des cours a été décidée, hier, suite à une réunion qui les a regroupés avec le chef du département et le doyen de la faculté des lettres et langues. Lors de cette rencontre, toujours selon nos interlocuteurs, les revendications des étudiants ont été toutes exposées à ces deux responsables, qui se sont, d’ailleurs, engagés à y remédier rapidement. Parmi ces revendications, la prise en charge des frais de location du matériel sonore, utilisé lors de la semaine culturelle du 12 mois écoulé et le renforcement des agents de sécurité. S’agissant de ce dernier point, le doyen de la faculté s’est engagé à l’affectation d’un deuxième agent de sécurité au siège du département dès cette semaine, en attendant le recrutement de nouveaux éléments. Le même responsable a, également, répondu favorablement à la revendication des étudiants pour la création d’une salle informatique et internet. Selon ces derniers, une salle vient tout juste d’être réquisitionnée et sera prochainement équipée du matériel adéquat. Le dernier point traité lors de cette réunion était celui du manque des enseignants. Un problème qui sera, selon le doyen de la faculté, pris en charge d’une manière progressive, vu qu’il s’agit d’un problème auquel sont confrontés la majorité des départements de l’université.

O. K.