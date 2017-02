Des lycéens de Tamridjt bloquent la RN9

Par DDK | Il ya 30 minutes | 20 lecture(s)

Scolarisés dans les lycées de Melbou et Souk El Tenine, les lycéens des localités de Tamridjt et de Laalam, relevant de la commune de Tamridjt, ont procédé, hier, peu avant midi, au blocage de la route nationale n°9, à hauteur de la pompe à essence de Souk El Tenine. Ils exigeaient leur prise en charge en matière de transport. Ces lycéens font, en effet, face, depuis le début de l’année scolaire, à un manque aigu de transport vers leurs localités rurales. La raison est que le transport scolaire n’est plus assuré par les mairies, suite à l’austérité prônée par le gouvernement. Quant aux transporteurs privés, censés assurer la desserte vers ces localités, «ils se limitent à transporter les voyageurs, à partir de Béjaïa ou Souk El Tenine, vers la ville de Melbou, pour éviter la route en pente qui mène à partir de cette station balnéaire vers la commune rurale de Tamridjt», fera remarquer un citoyen de la région.

