25 moutons dérobés d’une bergerie à Ben Haroun

Un éleveur de bétail du village Ben Haroun, relevant de la commune de Djebahia, à une dizaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a été victime, durant la soirée d’avant-hier, d’un vol de bétail. Selon une source locale, pas moins de 25 moutons ont été volés de cette bergerie par une bande de voleurs non encore identifiés. Le malheureux éleveur a découvert la disparition de ses bêtes dans la matinée d’hier et a tout de suite alerté la brigade locale de gendarmerie nationale. Une opération de ratissage a immédiatement été déclenchée dans le massif voisin, pour tenter de retrouver les animaux volés. à noter que le vol de bétail au niveau de la wilaya connaît des proportions alarmantes, particulièrement au niveau des zones à vocation agropastorales ou isolées, à l’image de Souk El-Khmiss, El-Mokrani, Oued El-Berdi et Dirah.

