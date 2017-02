Marche aujourd’hui contre l’insécurité

Par DDK | Il ya 30 minutes | 27 lecture(s)

Un collectif d’étudiants de l’université Mouloud Mammeri a appelé à une marche, pour aujourd’hui lundi, à travers des affiches collées un peu partout, en mémoire de l’un des leurs lâchement assassiné il y a plus d’une semaine. Aussi, ils veulent dénoncer, haut et fort, le climat d’insécurité et de peur qui règne aux alentours des campus et résidences universitaires. L’itinéraire de la marche, prévue à 11 heures, s’étalera du campus de Hasnaoua jusqu’au palais de justice.

A.D.