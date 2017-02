«Vous attendez que je me déplace pour réagir ?»

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Poursuivant sa série de sorties sur le terrain, le wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi, a effectué, hier, une nouvelle visite de travail et d'inspection qui l'a conduit dans les communes de Bouira, Lakhdaria, Sour El Ghozlane et M'Chedallah.

Le secteur du sport a été au centre de cette sortie, puisque des infrastructures sportives ont été inspectées et des rencontres avec des clubs de football locaux ont été aussi prévues. D'autres projets ont été également supervisés par le wali de Bouira au niveau de ces communes, à l'image des projets de logements du type AADL à Bouira et Sour El Ghozlane, de la décharge communale de Lakhdaria et du projet du nouvel hôpital de 120 lits de M'Chedallah. Au chef-lieu de la wilaya, le wali a, en premier lieu, marqué une halte au niveau du chantier de réalisation de 800 logements du type AADL, où il a reçu des explications sur le taux d'avancement des travaux, estimé à seulement 16,5%. Selon l'entreprise réalisatrice, les travaux avancent avec une bonne cadence et le retard n'est que de 60 jours. Parmi les contraintes soulevées par l'entreprise, le manque du ciment dû à l'arrêt technique de la cimenterie de Sour El Ghozlane. «Le chantier consomme actuellement 20 tonnes de ciment et nous nous approvisionnons sur le marché parallèle avec des prix exorbitants», dira le représentant de l'entreprise, avant de rassurer sur l'avancement des travaux : «Après le passage des intempéries, nous allons adopter une nouvelle méthode pour rattraper le retard et couler plus de 2 000 m3 de béton chaque mois». Intervenant sur ce point, le wali a donné des instructions fermes pour l'approvisionnement en ciment : «Le directeur du commerce interviendra dès aujourd'hui pour régler cette affaire. Si la cimenterie de Sour El Ghozlane est à l'arrêt, nous allons nous approvisionner ailleurs. Vous êtes prioritaires», a-t-il souligné, avant d'exprimer son mécontentement de l'avancée des travaux. «Le taux d'avancement n'est pas satisfaisant. Vous devez redoubler d’efforts. Nous avons des milliers de souscripteurs qui attendent. Vous devez rattraper ce retard», a-t-il insisté, avant d'ordonner au chef de la daïra et au P/APC de Bouira de suivre régulièrement ce projet. «C'est votre projet et vous devez le suivre. Moi même je reviendrais chaque semaine sur le chantier pour suivre son avancement», a-t-il encore ordonné. Au chef-lieu de la commune de Lakhdaria, le wali s'est rendu au stade communal où il a rencontré les joueurs de l'équipe locale, l’IRBL, en plein entraînement. Sur place, M. Cherifi qui s'est entretenu avec les dirigeants du club qui évolue à la seconde division amateur nationale, a remis une subvention supplémentaire d'un million de dinars en guise d'encouragement au club. «Il s'agit d'un geste d'encouragement et d'un effort supplémentaire sur le budget de wilaya en plus de la subvention publique. Vous avez honoré la wilaya et nous seront à vos côtés», a-t-il déclaré.

Le constat alarmant à Zbarboura

Le cortège s'est, par la suite, ébranlé vers le village Zbarboura, où le wali a inspecté la décharge communale. Pour rappel, cette décharge, l'unique de son genre à Lakhdaria, est fermée par les villageois depuis 15 jours, en raison de sa surcharge et la dégradation de l'environnement. Sur place, le wali M. Cherifi a établi un constat alarmant tout en ordonnant des opérations d'envergure pour la réhabilitation de cette décharge qui vient d'être cédée pour la gestion à une entreprise privée. «C'est intolérable ! La route de cette décharge doit être réhabilitée tout de suite. L'APC, l'entreprise gérante et la direction de l'environnement doivent mettre tous les moyens et lancer sur le champ une vaste opération de réaménagement. Elle doit activer sans arrêt et elle sera supervisée par le secrétaire général de la wilaya. Vous avez une semaine pour mettre un terme à cette catastrophe. Donc, il aurait fallu que je me déplace pour que vous réagissiez ?», tonna le wali. Toujours sur place, le wali a ordonné la démolition d'une dizaine d'habitations précaires érigées aux alentours de cette décharge et le relogement des familles qui y résident.

Une subvention d'un million de DA accordée à l’ESG et à la JSM

Le wali s'est ensuite rendu à la commune de Sour El Ghozlane, à l'extrême sud de la wilaya. Le premier point programmé dans cette commune était le stade communal où M. Cherifi est allé à la rencontre des sportifs et des dirigeants du club de football local, l’ESG. M. Cherifi a également accordé une subvention d'un million de DA sur budget de wilaya au profit de ce club. Dans la foulée, le wali a annoncé la prochaine création d'un fond de wilaya pour le soutien des clubs de football locaux avec la contribution des entreprises de la wilaya. M. Cherifi a annoncé également la réservation d'une cagnotte de 4 millions de dinars pour la réhabilitation des équipements du stade en état de dégradation. «Nous continuerons à soutenir nos clubs par tous les moyens possibles et nous avons pensé à impliquer toutes les parties, à l'image des entreprises de la wilaya pour aider et développer nos clubs», a-t-il souligné. À noter, par ailleurs, que le wali a été honoré par le club ESG pour son "engagement pour le développement du football local" et des équipements avec le logo de l'ESG lui ont été remis par le président du club. M. Cherifi a également exigé le lancement "dans les plus brefs délais" du projet de réhabilitation de la salle omnisport de cette commune, auquel un budget de 500 millions de centimes a été réservé par la DJS. Toujours à Sour El Ghozlane, le wali a visité le projet de réalisation de 400 logements de type AADL à la sortie sud de la ville. Ce projet est actuellement en phase d'étude et les travaux de terrassement seront lancés dès cette semaine, selon le maître de l'ouvrage. Ce projet comprend également la réalisation d'une école primaire, des stades combinés et d'autres ouvrages. M. Cherifi a insisté pour la continuation des travaux et ce afin de "rattraper le retard du programme AADL", a-t-il instruit, avant d'annoncer qu'un autre projet de 200 nouveaux logements du même type, «sera prochainement lancé dans cette localité», puisque un choix de terrain a été déjà effectué.

Ce n’est pas le top mais ça avance bien pour le projet du nouvel hôpital de M’Chedallah

Le cortège officiel s'est dirigé par la suite vers la commune de M'Chedallah, à l'Est de la wilaya. Là également, le wali s'est rendu au stade communal où il a rencontré les footballeurs et les dirigeants de la JSM, le club local qui évolue en division Régionale 2. Une subvention d'un million de DA a été aussi accordée sur le budget de wilaya pour le même club, ainsi qu’une cagnotte de 30 millions de centime pour l'achat d'une brosse pour l'entretien du gazon synthétique du stade en question. M. Cherifi assurera que les aides et les subventions de l'État se poursuivront malgré les conditions économiques difficiles. Le dernier projet inspecté lors de cette visite était celui de réalisation d'un nouvel hôpital de 120 lits. Un projet lancé en 2014 avec un taux de réalisation de, seulement, 30% malgré avoir consommé la totalité du délai de réalisation initial de 48 mois. Sur place, le wali a donné des instructions pour le directeur de la santé de Bouira pour le règlement des situations financières de l'entreprise réalisatrice, et ce, afin d'éviter de nouveaux blocages des travaux. «Il faut soulager l'entreprise, surtout que nous n'avons plus de plafonnement. La situation financière est en amélioration», dira M. Cherifi. Selon les prévisions du bureau d'étude, l'hôpital sera livré dans un délai de 15 mois. À noter que le club de Bouira, le MBB, a été également destinataire de la même aide d'un million de dinars sur le budget de wilaya.

Oussama Khitouche