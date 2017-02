Radio Bouira célèbre «sa» journée mondiale

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

La radio régionale de Bouira a marqué, hier, sa journée mondiale coïncidant avec le 13 février de chaque année, en organisant une journée d’étude au niveau de l’auditorium de l’université Akli Mohand Oulhadj, à laquelle ont été conviés de nombreux universitaires. Lors de cette rencontre, il était essentiellement question du rôle de la radio en situation de catastrophes naturelles et en période d’intempéries. Selon le directeur de Radio Bouira, Khaled Akchout, cette Journée mondiale instituée par l’Unesco a pour thème cette année: «La radio et vous». La thématique fait référence à la place de la radio dans la société et son adaptation dans son environnement. À propos du choix de célébrer cette journée au sein de l’université, M. Akchout expliquera que celui-ci n’est pas fortuit mais bien réfléchi car, selon lui, «cette institution est forte de 25 000 étudiants et la radio a grandement besoin de ces compétences». Pour lui, le partenariat entre la radio et l’université va permettre aux étudiants de l’institut de l’information et de communication d’effectuer des stages mais aussi de participer dans l’élaboration des émissions et l’habillage de celles-ci. Le directeur de la radio a également fait savoir que tout un programme a été concocté par sa station à l’occasion de la célébration de cette journée et les émissions radiophoniques ont été adaptées à cette thématique. Selon lui, ce programme a démarré, hier matin, et il durera deux jours. Pour cette première journée, Radio Bouira a invité l’association des cancéreux «El-Fadjr» et permettra à de nombreux malades de visiter les locaux de la station. Des pensionnaires du foyer de personnes âgées et ceux du centre de l’enfance assistée seront aussi invités à cette occasion. Le directeur évoquera, entre autres activités, la visite du parc Dounia et un spectacle spécial enfants au niveau de la salle de lecture de la ville de Bouira. Interrogé sur le rôle joué par la radio régionale lors des intempéries, M. Akchout a affirmé qu’avant d’être un media assurant la diffusion de l’information, «Radio Bouira est un partenaire et une partie prenante dans la cellule de crise installée à l’occasion des intempéries».

Djamel Moulla