Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

«Il y a une nette amélioration ces derniers temps par rapport à avant, c’est ce que j’ai constaté personnellement. À présent, on peut circuler même la nuit. Moi ça m’arrive de sortir la nuit et jusque-là je n’ai eu aucun problème. Cependant, je reconnais que les crimes existent toujours, on a vu dernièrement l’assassinat de l’étudiant. À mon avis, la violence dans la société est liée à d’autres fléaux sociaux, comme la drogue, l’alcool... Nul n’est à l’abri. On doit sensibiliser les jeunes et la société en général par apport à cela».