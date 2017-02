Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

«Je pense que c’est un phénomène très grave qui ne touche pas seulement la wilaya de Tizi-Ouzou. La violence est malheureusement partout. Au contraire, je pense qu’à Tizi-Ouzou c’est relativement mieux qu’ailleurs. On a, en tant que femmes, une certaine liberté de circuler et de sortir. Surtout ces derniers temps. Il faut un travail de fond pour venir à bout de ce problème. Tout le monde est concerné. L’école, la famille et toutes les tranches de la société doivent être sensibilisées».

Propos recueillis par Kamela Haddoum.