Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

«L’insécurité n’est pas spécifique à Tizi-Ouzou, la violence est un phénomène de société. C’est un problème de fond réellement. Sur le plan juridique, le code pénal est très clair. La loi punit sévèrement toute atteinte aux biens et aux personnes. On n’a pas un problème de législation. Le problème qui se pose c’est l’application des lois. D’un autre côté, il y a aussi les images de violence diffusées quotidiennement sur les médias lourds et les réseaux sociaux, qui peuvent avoir une relation avec l’amplification du phénomène. S’ajoute à cela le manque d’accompagnent des enfants, adolescents et même des adultes qui ont été victimes de violence. Situation qui peut à l’avenir engendrer le même comportement chez ces individus».