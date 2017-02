Un réseau de trafic de véhicules démantelé

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Bouira ont démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de véhicules, indique un communiqué diffusé, hier, par la cellule de communication de la police. Selon le même communiqué, les enquêteurs, qui agissaient sur la base de renseignements sûrs, ont réussi après investigation à saisir quatre véhicules au total, dont des Mercedes C 250 et des Renault Twingo. Selon la police, ces véhicules ont été retrouvés chez deux individus originaires d’Aïn Lahdjar répondant aux initiales N.M.M et S.I. Le dossier a été remis à la justice, précise-t-on dans le communiqué.

D. M.