Marche des lycéens hier

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Des dizaines d’élèves du lycée Amar Ladlani de Maâtkas ont battu le pavé hier matin depuis leur lycée vers le siège de la commune pour exiger le rétablissement du courant électrique au niveau de leur établissement plongé dans le noir depuis 5 jours. La petite marche s’est déroulée dans un calme et un service d’ordre impeccable. Une délégation des lycéens a été reçue par le Chef de daïra et le P/APC de Maatkas qui ont dû expliquer le retard pris dans le remplacement du transformateur du lycée. Pour l’heure, un groupe électrogène a été mis en place provisoirement pour alimenter les classes et l’administration. En somme, des engagements ont été pris par les autorités locales en présence d’un cadre du Cabinet de M. le Wali de Tizi-Ouzou.

C. A.