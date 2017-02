Deux voleurs arrêtés

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Les éléments de la 3e sûreté urbaine de Béjaïa ont mis fin aux agissements d’un duo de spécialistes du vol de magasins par effraction. Cela n’a été rendu possible que grâce au dépôt de plainte d’un coiffeur qui avait déclaré que son salon avait fait l’objet «d’une visite nocturne» d’un ou de plusieurs malfrats qui avaient subtilisé quelques objets dont le téléphone portable du propriétaire du magasin. Se basant sur le numéro électronique du téléphone, les policiers ont pu situer les lieux où a été utilisé ce téléphone et ont remonté la filière jusqu’aux voleurs qui ont été identifiés puis arrêtés. Après l’interrogatoire et une enquête approfondie, il s’est avéré qu’ils étaient les auteurs de pas moins de cinq cambriolages de magasins de la ville de Béjaïa. Présentés au parquet, ils ont été écroués.

A. Gana