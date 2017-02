Séminaire sur le renforcement de l’hygiène

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Le CHU de Béjaïa organise, dimanche prochain, le 1er séminaire national sur le renforcement de l’hygiène de l’environnement dans les établissements de santé publics et privés, au niveau de l’Auditorium Aboudaou de l’université de Béjaïa. «Cette manifestation scientifique vise à sensibiliser et à informer l’ensemble du personnel de santé, tous corps confondus, sur les mesures figurant sur le référentiel portant sur l’hygiène de l’environnement dans les établissements de santé publics et privés», indique la cellule de communication dudit CHU dans un communiqué. D’après la même source, d’éminents experts nationaux dans la prévention et la lutte contre les infections nosocomiales prendront part à ce séminaire. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives nationales relatives à l’hygiène de l’environnement dans les établissements de santé publics et privés, tracées par la direction générale de la prévention et de la promotion de la Santé. Plusieurs conférences, animées par des spécialistes dans le domaine de la sécurité et l’hygiène dans le milieu hospitalier, sont au programme des organisateurs de ce séminaire.

F. A. B.