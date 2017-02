Un réseau de cambrioleurs démantelé

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Un réseau de voleurs, spécialisés dans le cambriolage de commerces et d'habitations, vient d’être démantelé par la brigade de la police judiciaire des Issers, à 21 kms à l'Est du chef-lieu de Boumerdès. Destinataire de plaintes émanant de nombreuses victimes, la dite instance locale de sécurité a aussitôt renforcé son dispositif de surveillance des différents quartiers de la ville. L'opération s'est avérée fructueuse, puisque l'une des patrouilles policières a pu arrêter, à une heure tardive de la nuit, l'un des suspects en flagrant délit de vol par effraction d'un magasin de cosmétiques. Poursuivant leur enquête, les limiers de la police judiciaire mettront très vite la main sur cinq autres éléments de cette bande de malfaiteurs. Agés entre 23 et 47 ans, les six mis en cause ont reconnu avoir cambriolé pas moins de 10 échoppes commerciales et 2 appartements. Les policiers ont, au terme de l'opération, récupéré plusieurs appareils de téléphonie mobile, ainsi que le véhicule utilisé par les malfaiteurs qui planifiaient leurs vols dans les différentes cités du centre urbain des Issers. Sur ordre du procureur, près le tribunal de Bordj Ménaïel, ayant instruit cette affaire, quatre éléments de ce réseau démantelé ont été mis sous mandat de dépôt, alors que deux autres sont sous contrôle judiciaire. Les chefs d'inculpation retenus contre eux sont : Constitution d'un groupe de malfaiteurs, cambriolage, de nuit et par effraction, de boutiques et de maisons, avec utilisation de véhicule pour ces méfaits.

Salim Haddou