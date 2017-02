Rencontre avec des conseillers d’orientation

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Plus d’une centaine de conseillers d’orientation pédagogique seront accueillis aujourd’hui, à l’UMMTO, pour une rencontre organisée, en étroite collaboration, par l’université et la direction de l’éducation, a-t-on appris du recteur, Pr Tessa Ahmed. L’objectif de la rencontre «est entre autres de préparer des journées d’informations au niveau des différents lycées de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour informer les futurs bacheliers et les préparer à leur entrée à l’université, notamment concernant les inscriptions», a indiqué la même source. Il est à noter que l’opération rentre dans le cadre d’un programme national qui sera lancé à partir de Tizi-Ouzou, aujourd’hui. «D’habitude, ces journées sont organisées la fin de l’année», précisera le recteur. Le directeur de l’éducation, le recteur de l’université et les vice-recteurs chargés de la planification et de la pédagogie prendront part à cette rencontre qu’ils animeront.

K. H.