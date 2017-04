Les candidats de la faculté de droit s’impatientent

Par DDK | Il ya 2 heures 30 minutes | 163 lecture(s)

Des dizaines d’étudiants inscrits au concours d’accès aux postes de doctorat à la faculté de droit de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira ont protesté, avant-hier, devant l’administration de leur faculté. à travers cette action, les étudiants ont voulu dénoncer le retard qu’accuse l’administration pour l’organisation du concours en question. Selon certains étudiants protestataires, la date du concours a déjà été reportée trois fois, et au dernier report aucune date n’a été fixée. Ils déplorent notamment l’absence de communication de la part de l’administration quant aux raisons de ce retard. «Ni le doyen, ni le chef du département ne nous ont expliqué les raisons de ce retard. A chaque fois qu’on s’adresse à eux, ils se contentent de nous dire que la date sera fixée prochainement, mais ça fait 6 mois que ça dure !», nous dira un étudiant. Selon ce dernier, 34 postes de doctorat ont été réservés pour ce concours et pas moins de 340 étudiants y ont postulé. Notre interlocuteur précisera qu’une cellule de crise a été installée récemment par les étudiants, afin de débloquer la situation : «Cette cellule de crise a été élue par la majorité des étudiants postulants. Nous avons essayé de prendre attache avec le doyen, en vain, et c’est pour cette raison que nous avons recours à cette protestation qui ne sera pas la dernière si l’administration ne réagit pas». Pour rappel, la faculté de droit de l’université de Bouira a été bloquée durant quatre mois, au début de l’année scolaire, par des étudiants exclus. Un blocage qui a lourdement pénalisé cette faculté, puisque les cours n’ont été entamés qu’au début du mois de janvier.

O. K.