Fin de la grève à la SDC

Par DDK | Il ya 2 heures 30 minutes | 165 lecture(s)

Les travailleurs de la SDC de Tizi-Ouzou, affiliés au syndicat national autonome des travailleurs d’électricité et du gaz (Snategs), ont mis fin, jeudi, à leur grève de trois jours (11, 12 et 13 avril). Le troisième et dernier jour de grève a été marqué par un rassemblement observé dans la cour du siège de la société de distribution du gaz et d’électricité, sis au centre-ville de Tizi-Ouzou. Selon le représentant des travailleurs, «la grève a été massivement suivie par les travailleurs à l’échelle de la wilaya.» Ce mouvement de protestation constitue la deuxième étape d’une série d’actions décidées au niveau du syndicat national, après celle organisée les 21, 22 et 23 mars derniers. Les protestataires exigent, pour rappel, «le respect des libertés syndicales, l’augmentation des salaires à 50%, la promotion automatique après 3 ans de travail, ainsi que la fixation des primes de risques pour les travailleurs exécutifs et les agents de sécurité, et des primes d’encouragement pour tous les travailleurs sans distinction.»

Nadia Rahab