Plus de 200 accidents enregistrés en une semaine

Les services de la sûreté nationale ont constaté 203 accidents de la circulation routière survenus durant la période allant du 4 au 10 du mois en cours, au niveau national. «203 accidents de la circulation ont été enregistrés au niveau des zones urbaines durant la période allant du 4 au 10 avril 2017», a fait savoir le bilan rendu public, avant-hier, jeudi, par la cellule de communication de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Ces drames ont causé la mort de huit personnes et des blessures à 239 autres. Selon les services de la DGSN, le facteur humain «est la cause principale de ces accidents (97,04 %), ensuite l'état des routes et les véhicules», a encore précisé le même document. En dépit du chiffre important, les accidents de la route ont connu «une baisse sensible par rapport au bilan enregistré durant la dernière semaine (-5 sinistres)», a indiqué la même source avant d'ajouter: «le nombre de blessés a, par contre, augmenté de 14 cas au même titre que celui des décès (+3 cas)». La DGSN a appelé au respect de la vitesse requise et au contrôle périodique du véhicule afin d'éviter les préjudices humains et matériels. Par ailleurs, les services de la gendarmerie nationale ont enregistré, durant la journée du 12 avril, neuf accidents de la circulation routière qui ont causé la mort de cinq personnes et des blessures à 11 autres. «Durant la journée du 12 avril 2017, neuf accidents de la circulation dont cinq mortels et quatre corporels ont été constatés par les unités de la gendarmerie nationale à travers huit wilayas du pays», lit-on dans le communiqué rendu public par la cellule de communication de la gendarmerie nationale. Ces accidents ont engendré la mort de cinq personnes, des blessures à 11 autres et des dégâts matériels importants à 12 moyens de locomotions impliqués.

Samira Saïdj.