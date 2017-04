«Votez pour ceux qui n’ont pas failli !»

Par DDK | Il ya 2 heures 28 minutes | 144 lecture(s)

Réputée pour son long combat syndical à l'ENMTP de Béjaïa, cette ex-députée du RND, aujourd’hui parrainée par le RPR, forte de ce «bagage politique», compte investir l’hémicycle pour apporter sa touche à l’édification de son pays. Madame Ouagueni Zina née Ikhlef, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est tête de liste RPR pour l’élection du 04 mai à Bejaia. Cela a été rendu possible «grâce aux efforts de nos comités de soutien. Grâce à eux, nous sommes parvenus à récolter 3.700 signatures», notera-t-elle. Si elle a choisi de briguer un mandat de député c’est parce que, dira-t-elle «la conscience nous interpelle quotidiennement sur la lourdeur de cette responsabilité. C'est à l'élu qu'incombe ce rôle majeur de courroie de transmission avec l'exécutif en place pour concrétiser les différents projets inscrits. Je connais néanmoins les blocages sur lesquels j'ai interpellé les concernés pour en comprendre les raisons». La candidate compte d’ailleurs faire des révélations à ce sujet durant cette campagne. «Les électeurs doivent le savoir», souligne-t-elle. Zina Iklef, si elle est élue, compte «mener à terme la concrétisation de nombreux projets inscrits à l'actif de la wilaya, qui n'ont pas encore vu le jour». Critique à l’encontre des partis à la tête de la wilaya (APC/APW) comme le FFS et le RCD, la candidate du RPR (numéro 04) dira : «Ces partis sont à la tête de la wilaya depuis longtemps et les choses n’ont pas changé d’un iota. Pis, les choses empirent dans notre wilaya, c’est le moment du changement» avant de poursuivre que «l’investissement doit être bénéfique au peuple. Le tourisme et l’agriculture de montagne à Bejaia sont à redynamiser». En conclusion, Zina IKhlef dira que : «Bejaia doit voter en masse pour des gens qui n’ont pas failli à leur mission. La nature a horreur du vide», conclut-elle. À noter que le RPR est en train de mener une campagne de proximité intense et ce, dans le but de ratisser large. Cela dit, la bataille s’annonce rude. Par ailleurs, la révision exceptionnelle des listes électorales, qui s’est déroulée du 8 au 22 février, s’est soldée par l’inscription sur le fichier électoral de la wilaya de Bejaïa de pas moins de 11 997 nouveaux électeurs. Le corps électoral a atteint un total de 529 719 électeurs, répartis sur 335 centres et 1 227 bureaux de vote. Concernant la campagne électorale, la commission de wilaya a désigné 54 stades, 34 salles de réunion, 281 salles omnisports réservés aux meetings et 49 sites dédiées à l’affichage dans le cadre de la campagne électorale officielle et.

T Mustapha.