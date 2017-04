Le MSP ne rassemble pas

Par DDK | Il ya 2 heures 30 minutes | 159 lecture(s)

Un rassemblement populaire, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne électorale des prochaines législatives du 4 mai, a été organisé, mercredi dernier, à la salle omnisport de Kherrata par le MSP, en présence d’une assistance peu nombreuse qui n’a pas dépassé une vingtaine de personnes, pour la plupart des militants et sympathisants du parti.

Un meeting qui n’a pu attirer beaucoup de monde malgré la tenue du marché hebdomadaire le jour même à tout juste une centaine de mètres du lieu de la rencontre.

Animés par le vice-président du MSP, le Dr Noumane Laouer - président du groupe parlementaire de ce parti à l’Assemblée Populaire Nationale qui vient de terminer son mandat électif, du candidat tète de liste, en l’occurrence M. Benadda Docteur-vétérinaire au niveau du territoire de cette collectivité locale et M. Gadoum Walid coordinateur de cette même formation politique à Draâ El-Caïd.

Ce dernier a, lors de son intervention, développé le volet social très difficile auquel sont confrontées dans leurs vies quotidiennes les populations des communes de la daïra de Kherrata, notamment en matière de pouvoir d’achat où les prix sont inabordables comme il a constaté lui-même au niveau du marché.

Prenant la parole, le tête de liste M. Benadda Karim a déclaré qu’au cas où il serait élu député, il ne ménagera aucun effort pour apporter sa contribution positive pour répondre à la confiance qui a été placée en lui par la population, sans toutefois lui faire des promesses. Il mettra aussi en exergue cette nouvelle étape historique de notre pays à travers l’élection de la nouvelle Assemblée Nationale Populaire.

Pour sa part, le vice-président du parti MSP, le Dr. Noumane Laouer, s’est dit «très honoré de sa présence à Kherrata, ville historique» et n’a pas manqué de saisir cette occasion en appelant «les Algériennes et Algériens de la région de Kherrata à voter massivement et de ne pas céder à certaines voix qui appellent au boycott de ces élections législatives», en soulignant la place importante qu’occupe son parti dans l’échiquier politique du pays.

Il a toutefois plaidé pour un changement par voie démocratique du système politique devant diriger le pays. Par ailleurs, il n’a pas manqué de souligner que certes, des efforts ont été consentis en matière de développement socio-économique, mais les réalisations sont insuffisantes par rapport aux milliards qui y sont dépensés à ce jour.

Aussi il a tenu à faire connaître à l’assistance que l’ensemble des candidats de son Parti à ces élections législatives sont de jeunes cadres et a fait appel aux Algériens et Algériennes de voter en masse et à choisir les candidats capables de représenter le peuple algérien au niveau de cette institution parlementaire.

S. Zidane.