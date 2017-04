138 véhicules mis en fourrière et 2 283 permis retirés

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Selon un communiqué des services de la sûreté de wilaya, il a été enregistré, durant le premier trimestre de l’année en cours à travers l’ensemble des contrées de la wilaya de Béjaïa, 111 accidents de circulation ayant engendré un mort et 130 blessés. L’erreur humaine serait, selon le même communiqué, à l’origine de la majorité des ces accidents. En tout, il y a eu le contrôle de 41 687 véhicules et 6 236 PV ont été dressés pour non respect du code de la route, 133 pour défaut de présentation de documents, dont l’assurance ou le PV du contrôle technique. Par ailleurs, 138 véhicules ont été mis en fourrière alors que 2 283 conducteurs ont vu leurs permis de conduire retirés.

A. Gana