«Il faut un taux de participation record»

C’est essentiellement sur une campagne de proximité que s’est basé le RCD pour se présenter aux électeurs de la région Est de la wilaya de Bouira. Après un regroupement la veille dans la ville de Bechloul, c’est sur la place publique d’El Esnam que M. Akkache Yahia a choisi de s’exprimer, hier matin, pour inciter les citoyens à se rendre en masse aux urnes lors des élections législatives du 4 mai prochain. Le message véhiculé aussi bien par M. Akkache que ses colistiers ne souffrait d’aucune ambigüité, en mettant en exergue «le choix des hommes de la région pour vous représenter dignement au parlement.» Un choix qui doit être, selon lui, «renforcé par l’adhésion massive pour un taux de participation record afin de rafler un maximum de sièges.» M. Chaâbane Meziane, candidat aux législatives et P/APC de la localité voisine de Haïzer, s’est également longuement étalé sur la nécessité de voter pour la liste du RCD qui, selon lui, est la meilleure solution à la sortie de crise que connaît la région : «Je tiens à rendre hommage en ce mois d’avril aux valeureux chouhada, aux militants berbères et aux sacrifices des martyrs du printemps noir, sans qui ce rassemblement n’aurait pas pu être possible. Nous ne sommes pas ici pour vous faire de fausses promesses. Je suis maire de Haïzer et je peux vous dire qu’au RCD, notre militantisme parvient à bout de toutes les épreuves et nous surmontons les écueils contre vents et marées», clamera l’orateur. En s’apercevant des lignes électriques de basse et moyenne tensions qui traversent la localité d’El Esnam, le candidat déplorera : «Si j’avais eu à gérer cette municipalité, je vous promets que le problème aurait été réglé.» Il s’étalera également sur le problème de la vocation touristique d’El Esnam dont dépend Tikjda, et de la vocation agricole de la région. «Le wali de Bouira lance des campagnes de nettoyage pour ramasser les déchets, mais il ne s’attaque pas au fléau de la drogue, alors que ce sont les psychotropes et la drogue dont il faut nettoyer nos rues», soulignera-t-il. M. Akkache Yahia, ex-P/APC de Chorfa, promettra quand à lui d’être toujours présent aux côtés de la population comme il l’a toujours été : «D’actuels députés mènent campagne pour se faire réélire, mais qu’ont-ils fait durant ce dernier mandat ? Les avez-vous vus ? Non, car ils ne se soucient pas de vos préoccupations (…) Ce sont eux qui sont à l’origine de la dégringolade du pouvoir d’achat, ce sont eux qui ont voté la loi de finance, ce sont eux qui ont permis que les prix de la pomme de terre dépassent les 100 dinars !» Par ailleurs, le candidat rendra un vibrant hommage aux militants berbères de 80, dont feu Boukrif Salah et Ali Brahimi, en ajoutant que la mobilisation est nécessaire pour faire gagner sa liste, les incitant à aller voter en famille. Il invitera, aussi, les présents à répondre massivement à la marche du 20 avril à Bouira, à laquelle a appelé le RCD. En fin du meeting, l’actuel maire de Haïzer, M. Chaâbane Meziane, mettra en garde contre toutes tentatives de fraudes, en dénonçant le vote des corps constitués dans les localités : «Ce ne sont pas les militaires qui vont élire les députés de Bouira, qu’ils aillent surveiller les frontières, car le vœu de notre population est d’avoir des députés crédibles au Parlement et non des incapables», dira-t-il. À noter lors de ce meeting, l’absence du maire de la localité M. Hellal Ahmed, d’obédience RCD, dont la candidature n’avait pas été retenue lors de l’élaboration de la liste pour les législatives.

Hafidh Bessaoudi