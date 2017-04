La réception du projet avant le Ramadhan ?

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Accompagné du directeur général de l'agence de gestion des autoroutes (AGA), M. Khalfaoui Ali, le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a inspecté, hier, plusieurs sections du projet de remise en état de la section de l'autoroute Est-ouest, entre Bouira et Lakhdaria. Le projet s’étale sur 33 kilomètres. Ainsi, la première section qui a été inspecté était celle de Ben Haroun sur 1,4 kilomètres, où les travaux battent leur plein. Selon le maître de l'ouvrage, le taux d'avancement des travaux est estimé à 70 % et le tronçon sera livré dans un délai d'un mois. Sur place M. Chérifi a insisté pour l'accélération des travaux et l'ouverture de ce tronçon avant le mois de Ramadhan : «Il faut redoubler d'effort puisque l'essentiel des travaux de consolidation du sol a été réalisé», a-t-il déclaré. De son côté, le DG de l'AGA a rassuré l'entreprise réalisatrice du règlement des situations financières dès cette semaine : «Nous avons classé ce projet en tant que prioritaire. J'ai effectivement reçu vos situations financières et je vous assure qu'elles seront réglées dès cette semaine», a-t-il ajouté. La seconde section inspectée lors de cette visite était celle d'Ain Chriki, sur plus de 4 kilomètres. Pour ce tronçon, les travaux ont été finalisés à hauteur de 95 % et il ne manque que l'installation des joints de séparation pour son ouverture à la circulation. Sur place, M. Chérifi exhortera les responsables du chantier à ouvrir ce tronçon et de continuer à travailler : «Vous pouvez l'ouvrir et travailler sous trafic. Il ne faut pas pénaliser davantage les usagers, surtout que le peu des travaux qui reste peut être réalisé en une semaine», a-t-il affirmé. Pour les travaux de remise à niveau du tunnel de Djebahia, le wali qui a reçu des explications sur ce projet a insisté pour le renforcement de la signalisation pour la sécurisation du chantier : «Il faut renforcer la signalisation et l'entretenir surtout. Je comprend que vous travaillez dans des conditions un peu difficiles, surtout sous trafic», a-t-il notifié. Selon l'entreprise réalisatrice, le taux d'avancement des travaux est estimé actuellement à 50 % et le tunnel devra être complètement réceptionné en décembre prochain. La visite s'est poursuivie dans la commune de Lakhdaria, où le wali a inspecté le site de réalisation d'un nouveau pont au niveau de la localité d'El Mahouane. Pour rappel, l'unique pont qui relie cette localité à la RN5 avait été emporté par les crues d'El Oued Isser au mois de janvier dernier. Une cagnotte de 150 millions de DA a été réservée exceptionnellement par le ministère des Travaux publics pour la réalisation d'un nouvel ouvrage, dont les travaux devraient être entamés prochainement. À noter aussi qu'un autre projet pour la réhabilitation de la route du village a été inscrit par l'APC suite à une instruction du wali. «D'autres projets seront aussi débloqués pour le désenclavement de cette localité», a assuré le premier magistrat de la wilaya.

Oussama Khitouche