Grève générale les 17 et 18 avril

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Les coordinations syndicales des œuvres universitaires de Tizi Ouzou-centre, de Tamda et de Hasnaoua, affiliées à l’Union de wilaya de l’UGTA, appellent à une grève cyclique et graduelle de deux jours à partir du 17 avril en cours. «Le recours à cette action est justifié par l’échec de la réunion du 5 avril 2017 entre les coordinations syndicales des œuvres universitaires et le recteur de l’université», selon les rédacteurs de l’appel à la grève dont une copie est parvenue à la rédaction. Les coordinations syndicales revendiquent un quota de logements pour les travailleurs des œuvres universitaires. «Une doléance qui n’a pas été satisfaite par les concernés malgré toutes les démarches entreprises par les protestataires», lit-on dans cette missive. «Après avoir sollicité et informé toutes les autorités compétentes et les concernés en relation avec la revendication, et après avoir constaté, vérifié et confirmé l’échec consommé durant la réunion de dialogue, de concertation et de négociation ce jour le 05/04/2017, argumenté par l’indétermination du recteur pour apporter les résolutions adéquates, et après le silence et le désengagement absolu de la tutelle, nous appelons l’ensemble des travailleurs appartenant aux directions des œuvres universitaires de la wilaya de Tizi-Ouzou (Tizi-Ouzou centre, Tamda et Hasnaoua), à suivre massivement la grève cyclique et graduelle de deux jours, les 17 et 18 avril 2017», écrivent-ils. Les coordinations syndicales prévoient également un rassemblement devant le siège de la wilaya de Tizi-Ouzou pour la journée du 18 avril. Vu les désagréments qui peuvent être engendrés par cette grève à l’endroit des étudiants, les coordinations demandent à ces derniers d’être compréhensifs car «elle (la grève) est l’unique issue pouvant faire entendre notre voix légitime et digne», argumentent-ils.

Hocine Moula