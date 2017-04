L’opération de délivrance lancée prochainement

Par DDK | Il ya 2 heures 12 minutes | 241 lecture(s)

Le permis de conduire à points biométrique et électronique ainsi que le certificat électronique d'immatriculation de véhicules ont été officiellement lancés, hier, à Alger, en attendant leur mise en service prochainement.

Le lancement officiel de ces nouveaux documents a eu lieu lors d'une cérémonie organisée au niveau du siège de l'imprimerie officielle, sise à Bir Mourad Raïs, présidée par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui.

À cet effet, un accord a été signé entre le département de Noureddine Bedoui et l'imprimerie officielle. Ces documents permettront selon, le ministre, "d'atteindre les objectifs tracés par le gouvernement en matière de prévention routière et de lutte contre la prolifération du phénomène des accidents’".

"Ces deux projets rentrent dans le cadre de l’exécution du programme du gouvernement concernant la modernisation du service public, suivant les orientations du Président de la République", a indiqué M. Bedoui.

Ce dernier a tenu à mettre en exergue l'importance de ces deux nouveaux documents pour les citoyens et l'économie nationale. Le permis de conduire biométrique et électronique est un document sécurisé qui permettra d'identifier son titulaire et de poursuivre, convenablement, sa situation juridique.

Pour assurer l'encadrement de cette opération, le ministre a fait état de la mise en place d'une délégation nationale de prévention et de sécurité routière, "afin de gérer tout ces nouveaux systèmes technologiques", a-t-il précisé.

S'agissant du certificat électronique d'immatriculation des véhicules, M. Bedoui a souligné que la mise en place de ce nouveau document vient pour s'adapter aux nouvelles données du terrain, "sachant que le marché de véhicules est caractérisée par une forte manipulation", note-il. Ainsi, le système d'immatriculation sera complètement changé.

Cela se fera par la mise en service d’un nouveau numéro d’immatriculation des véhicules qui sera un unique, contrairement à l’actuel qui comprend la date de circulation et l’indice de wilaya. La nouvelle carte électronique comprendra aussi l’historique des opérations de contrôle technique.

"Grace à ces deux projets organiques et les progrès constatés au niveau du fichier national de l'état civil, on pourra concrétiser, dans l'avenir, le principe du guichet électronique unique", a fait savoir M. Bedoui. Ce dernier a ajouté, dans ce contexte, que l'un des défis actuels de son département est la concrétisation du projet de la commune électronique.

Samira Saidj