Sept médecins chefs installés hier

Le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou a désormais sept nouveaux médecins chefs, suite au concours organisé en décembre 2016 par le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur. C’est le Pr Abbas Ziri, DG de CHU, qui les a officiellement installés hier. Il s’agit des professeurs Boulassel, chef du service médecine légale, Zatout Ahmed, chef du service médecine du travail, Smail Daoudi, chef du service neurologie, Habarek Meziane, chef du service chirurgie générale, Aït Bachir Mustapha, chef du service neurochirurgie, et Abdelaziz Rachid, chef du service pneumo-phtisiologie. L’opération entre dans le cadre du «renforcement de l’équipe existante», a indiqué le Pr Ziri, précisant que le CHU avait déjà bénéficié de «huit professeurs chefs de services en 2014, en psychiatrie, maladies infectieuses, néonatologie, pédiatrie, épidémiologie, ORL, cardiologie et anapathologie». Pour répondre à ses détracteurs, le DG de CHU de Tizi-Ouzou a expliqué qu’à son arrivé à la tête du CHU, il n’avait trouvé que cinq rangs magistraux, «et on vient de renforcer le CHU avec 15 professeurs, rangs magistraux et chefs de services, sans oublier les Maîtres de conférences. Ce qui nous amène à totaliser un effectif dépassant les trente rangs magistraux», dira-t-il. En outre, côté départs, Pr Ziri dira que le CHU n’a enregistré que «trois départs en retraite anticipée pour s’installer dans le secteur privé». Il a également signalé que «le CHU de Tizi-Ouzou, suite au dernier concours, vient de se doter de douze rangs magistraux, dans des spécialités différentes, dans le but de renforcer toujours les équipes existantes et de permettre au CHU d’effectuer sa mission, qui est de prodiguer des soins de haut niveau, faire de la recherche scientifique et former des étudiants et des médecins résidents». Pr Zizi a par ailleurs déclaré : «C’est depuis trois ans à peine qu’on peut parler de CHU à Tizi-Ouzou, avec le renforcement en ressources humaines et en équipements de haut niveau des différents services, ce qui a permis de développer de nombreuses nouvelles activités et techniques de pointe». «Il y a un travail remarquable qui est en train de se faire à tous les niveaux et à tous les services», dira-t-il. Dans le registre médecine du travail, à titre illustratif, le DG a révélé qu’au niveau de la wilaya, «1 094 entreprises sont prises en charge par le service concerné du CHU». Pr Ziri a affirmé : «Désormais, le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou n’est plus dans une dimension régionale, il a pris une dimension nationale sur plusieurs spécialités, dont la greffe rénale».

Kamela Haddoum.