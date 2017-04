«Les doléances seront prises en charge graduellement»

Par DDK | Il ya 2 heures 12 minutes | 167 lecture(s)

Le wali Mohammed Bouderbali était, hier, dans la commune de Tirmitine, relevant de la daïra de Draâ Ben Khedda, au Sud-est de Tizi-Ouzou.

En compagnie du maire de Tirmitine, du chef de daïra et du P/APW intérimaire, le wali a procédé à la réouverture de l’agence postale de Zerouda et à la mise en service du gaz au profit de 333 foyers. En fin de visite, le wali, dans une brève déclaration, dira : «Cette visite a été décidé à la dernière minute pour justement partager la joie des citoyens de la commune de Tirmitine qui viennent d’assister à la réouverture de l’agence postale de Zerouda fermée depuis 2003. Nous allons également faire le nécessaire pour rouvrir très prochainement l’agence de Ménacera fermée également depuis 14 ans. Nous avons aussi mis en service le réseau du gaz au bénéfice de 333 foyers, ce qui est un acquis pour les habitants des villages concernés. Les citoyens nous ont interpellés sur un certain nombre de doléances notamment le réseau routier, le secteur de la santé, l’éducation et l’achèvement du programme du gaz naturel. Nous prendrons en charge ces doléances, graduellement, pour améliorer le quotidien du citoyen et rapprocher de lui le service public. C’est toujours aussi une joie pour nous de nous rapprocher de la population, afin de dialoguer et trouver des solutions dans l’apaisement et la sérénité. Dans tous les cas de figures, nous ferons des efforts pour atteindre le meilleur».

L’agence postale de Zerouda rouverte et 4 millions de dinars pour réhabiliter celle de Ménacera

La première escale du wali a été le village de Zerouda, un village dont l’agence postale a été fermée en 2003 à cause de l’insécurité. Pour la moindre opération postale, la population locale devait se rendre jusqu’au chef-lieu de commune ou de daïra, ce qui leur coûtait du temps et de l’argent. Une demande entendue par les autorités communales qui ont dégagé la somme de 2 millions de dinars pour sa réhabilitation. Algérie télécom a également installé les équipements nécessaires pour son fonctionnement. Le directeur d’Algérie Télécom, M. Adda, indiquera : «Pour notre part nous avons modernisé les équipements de l’agence. Un équipement MSAN a été installé et toute la population en bénéficiera. Quant à l’agence, elle fonctionne avec la clé Mobiconnect. Toutes les prestations sont fournies». Sur place, le wali a ouvert officiellement l’agence et y a même fait sa demande d’avoir. Les citoyens présents et le maire de la localité ont sollicité le wali pour la réouverture de l’agence de Ménacera. Le wali a donné son accord et s’est engagé à attribuer la somme de 4 millions de dinars pour les travaux de réhabilitation nécessaires. D’autres doléances ont été formulées concernant différents secteurs, le wali a demandé des fiches techniques et promis qu’elles seront prises en charge graduellement et selon les moyens disponibles.

333 foyers raccordés au gaz naturel

Les villages de Baloul, Tagroudja et Ighil Ouguemoun sont désormais délivrés des tracas des bonbonnes de gaz butane. Le wali a mis en service le réseau de gaz au profit de 333 foyers de ces villages. La torche a été allumée et une maison témoin a été visitée, dans une ambiance festive. M. Ouchabane Abdelkrim déclarera : «La commune de Tirmitine enregistre un taux de raccordement de 90% ce qui est très appréciable. La daïra de Draâ Ben Khedda est raccordée à hauteur de 80%». Concernant le taux de raccordement de toute la wilaya, notre interlocuteur révélera : «Le taux de raccordement de la wilaya est actuellement de 77%. 255 000 foyers sont branchés au gaz naturel». Le maire de Tirmitine que nous avons questionné en fin de visite dira : «La visite s’est très bien passée. La réouverture de l’agence postale de Zerouda est une bonne chose pour notre population et l’ouverture prochaine de celle de Ménacera sera un autre acquis pour nos concitoyens. Quant à la mise en service du gaz, elle met fin à des années de galère. A présent, nous souhaitons bénéficier de la fibre optique qu’on nous a promise depuis longtemps. Nous demandons également un programme conséquent pour la prise en charge de notre réseau routier qui se trouve dans un état lamentable et l’achèvement du projet d’AEP qui s’éternise pour un tronçon de 400 mètres».

Hocine T.